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01:42, 5 октября 2024Мир

Конгрессмен обвинил администрацию Байдена в безразличии к американцам

Конгрессмен Госар: администрация Байдена бросила граждан на фоне урагана «Хелен»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конгрессмен Пол Госар заявил, что администрация президента США Джо Байдена безразлично относится к гражданам, которым пришлось столкнуться с разрушительными последствиями урагана «Хелен». Он заявил об этом РИА Новости.

«Слово "позор" не способно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах. Федеральная помощь отсутствует», — возмутился он. Госар отметил, что кандидат в президенты от демократов и вице-президент США Камала Харрис отвернулась от жителей Штатов «в их самый тяжелый момент».

Тропический шторм «Хелен» обрушился на юго-восток США в среду, 25 сентября, и вскоре усилился до урагана. Так, по оценкам специалистов, воронка «Хелен» окажется шире, чем у 90 процентов крупных ураганов. В зоне поражения находится более 40 миллионов американцев в трех штатах.

Ранее в штате Северная Каролина, США, река Френч-Борд вышла из берегов из-за урагана «Хелен» и снесла дом пожилого мужчины. 75-летний Брюс Типтон, ветеран военно-морского флота, жил рядом с рекой в трейлере. Он слышал предупреждения о тропическом шторме, но решил, что сможет пережить его последствия.

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      Маргарита Пименова
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