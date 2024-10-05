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16:18, 5 октября 2024Экономика

Кравцов нашел причину побед России в информационной войне

Кравцов: Россия побеждает в информационной войне благодаря работе учителей

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия побеждает в информационной войне против недружественных стран. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, эти успехи обеспечены огромной воспитательной работой, которую ведут российские школьные учителя, несмотря на все трудности.

Ранее опрос, проведенный среди граждан России, показал, что значительный процент населения выступает за сокращение срока обучения в школе. По мнению сторонников такой точки зрения, последние один-два года явно лишние, так как в 18 лет уже можно заключать брак, а дети все еще сидят за партами.

Кроме того, оказалось, что в России могут убрать из школьной программы такой предмет, как обществознание. О бесполезности этой дисциплины в ее нынешнем виде заявил помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский.

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