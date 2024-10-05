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21:09, 5 октября 2024Мир

МИД России оценил слушания в Гааге по Керченскому проливу

МИД РФ: слушания в суде в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге по правам в Керченском проливе, а также Азовском и Черном морях прошли успешно для России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы. Я думаю, что судьям есть над чем подумать», — оценил Кузьмин.

Он подчеркнул, что на заседании присутствовали свидетели и эксперты, давшие свои показания.

В 2016 году Украина инициировала арбитражное производство против Москвы в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву для защиты своих прав в прилегающих к Крыму морских зонах. 23 сентября Международный суд начал проводить слушания в рамках разбирательства.

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      Евгений Силаев
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