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06:21, 5 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о желании ВСУ истребить россиян

Экс-военный ВСУ: украинские военные настроены на истребление народа России

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) настроены на истребление народа России. Об этом агентству РИА Новости сообщил бывший украинский военный, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше.

По его словам, у многих украинцев сейчас «такой настрой». Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ за время конфликта смогли воспитать в себе «тотальную ненависть ко всем».

«То есть [россияне] не люди, они орки, ну, я думаю, вы знаете. Так проще воспринимать, что ты убиваешь не человека, а орка, свинью или еще кого-то», — рассказал экс-военный.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в вымещении злобы на мирном населении. По ее словам, военные ВСУ вымещают ненависть на детях и подростках, проживающих в Донбассе.

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      Артём Верейкин
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