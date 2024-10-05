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02:06, 5 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о проблемах со снабжением в ВСУ

Украинский дезертир из теробороны ВСУ сообщил о проблемах со снабжением

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) присутствуют серьезные проблемы со снабжением. Об этом украинскому телеканалу «Общественное» заявил один из дезертиров 123-й бригады теробороны.

«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМы, пулеметы. У нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?», — сообщил дезертир.

Бойцы 123-й бригады теробороны ВСУ прежде устроили бунт, отказавшись выполнять поставленную перед ними боевую задачу и самовольно оставив место дислокации в Донбассе. Отмечается, что военнослужащие недовольны уровнем подготовки и отсутствием достаточного количества вооружений для ведения военных действий.

Ранее стало известно, что дезертирство в рядах ВСУ достигло своего пика во второй половине 2024 года. Журналисты пишут, что такая проблема проявлялась в войсках Украины с начала конфликта, но «во второй половине 2024 года приняла по-настоящему массовый характер».

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      Артём Верейкин
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