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02:17, 5 октября 2024Силовые структуры

Назван возможный срок для напавшего на полицейского в Москве голландца

Напавшему на полицейского в Москве голландцу грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому гражданину Нидерландов грозит до десяти лет лишения свободы. Возможный срок для напавшего на сотрудника правоохранительных органов голландца назвали РИА Новости в суде.

«Вану Вурдену Харри Йоханесу предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти" — прим. «Ленты.ру»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили агентству.

О случившемся стало известно 4 октября. Гражданин Нидерландов ударил по лицу сотрудника полиции, который сделал ему замечание. Инцидент произошел у станции «Смоленская» Московского метрополитена.

Полицейский сделал иностранцу замечание после того, как тот сбил дорожный знак. В ответ силовик получил удар в лицо. Иностранца отправили под стражу на два месяца.

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      Маргарита Пименова
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