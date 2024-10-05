Назван возможный срок для напавшего на полицейского в Москве голландца

Напавшему на полицейского в Москве голландцу грозит до 10 лет лишения свободы

Арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому гражданину Нидерландов грозит до десяти лет лишения свободы. Возможный срок для напавшего на сотрудника правоохранительных органов голландца назвали РИА Новости в суде.

«Вану Вурдену Харри Йоханесу предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти" — прим. «Ленты.ру»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили агентству.

О случившемся стало известно 4 октября. Гражданин Нидерландов ударил по лицу сотрудника полиции, который сделал ему замечание. Инцидент произошел у станции «Смоленская» Московского метрополитена.

Полицейский сделал иностранцу замечание после того, как тот сбил дорожный знак. В ответ силовик получил удар в лицо. Иностранца отправили под стражу на два месяца.