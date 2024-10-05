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16:37, 5 октября 2024Экономика

Названы страны с самыми большими запасами золота

РБК: в 2023 году мировые центробанки купили 1037 тонн золота

Фото: Alexander Manzyuk / Anadolu via Getty Images

По итогам прошлого года центральные банки разных государств приобрели 1037 тонн золота. Об этом сообщило РБК.

По данным на II квартал 2024 года, резервы золота в США достигли 8133,5 тонны. Доля этого металла в золотовалютных резервах (ЗВР) страны оценивается в 72,4 процента. Соединенные Штаты — лидер по накопленным объемам актива.

В Европе рекордсменом оказалась Германия. Ее резервы оцениваются в 3351,5 тонны. Доля в ЗВР — 71,5 процента. Франция накопила 2436,8 тонны золота, а Италия — 2451,8 тонны.

Что касается России, то к 1 августа 2024 года стоимость ее золотого запаса в денежном выражении достигла рекордных 179,6 миллиарда долларов. Речь идет о 2335,9 тонны. Доля золота в российских ЗВР — 29,5 процента.

Китайские запасы составили — 2264,3 тонны, швейцарские — 1040 тонн, японские — 845,9 тонны, индийские — 840,8 тонны, а нидерландские — 612,5 тонны.

В конце сентября мировые цены на золото впервые в истории достигли отметки в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию.

Есть прогнозы, что к началу 2025 года оно вырастет в цене до 2,9 тысячи долларов.

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      Кирилл Луцюк
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