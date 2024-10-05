Названы страны с самыми большими запасами золота

РБК: в 2023 году мировые центробанки купили 1037 тонн золота

По итогам прошлого года центральные банки разных государств приобрели 1037 тонн золота. Об этом сообщило РБК.

По данным на II квартал 2024 года, резервы золота в США достигли 8133,5 тонны. Доля этого металла в золотовалютных резервах (ЗВР) страны оценивается в 72,4 процента. Соединенные Штаты — лидер по накопленным объемам актива.

В Европе рекордсменом оказалась Германия. Ее резервы оцениваются в 3351,5 тонны. Доля в ЗВР — 71,5 процента. Франция накопила 2436,8 тонны золота, а Италия — 2451,8 тонны.

Что касается России, то к 1 августа 2024 года стоимость ее золотого запаса в денежном выражении достигла рекордных 179,6 миллиарда долларов. Речь идет о 2335,9 тонны. Доля золота в российских ЗВР — 29,5 процента.

Китайские запасы составили — 2264,3 тонны, швейцарские — 1040 тонн, японские — 845,9 тонны, индийские — 840,8 тонны, а нидерландские — 612,5 тонны.

В конце сентября мировые цены на золото впервые в истории достигли отметки в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию.

Есть прогнозы, что к началу 2025 года оно вырастет в цене до 2,9 тысячи долларов.