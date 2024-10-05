Названы страны с самыми большими запасами золота

По итогам прошлого года центральные банки разных государств приобрели 1037 тонн золота. Об этом сообщило РБК.
По данным на II квартал 2024 года, резервы золота в США достигли 8133,5 тонны. Доля этого металла в золотовалютных резервах (ЗВР) страны оценивается в 72,4 процента. Соединенные Штаты — лидер по накопленным объемам актива.
В Европе рекордсменом оказалась Германия. Ее резервы оцениваются в 3351,5 тонны. Доля в ЗВР — 71,5 процента. Франция накопила 2436,8 тонны золота, а Италия — 2451,8 тонны.
Что касается России, то к 1 августа 2024 года стоимость ее золотого запаса в денежном выражении достигла рекордных 179,6 миллиарда долларов. Речь идет о 2335,9 тонны. Доля золота в российских ЗВР — 29,5 процента.
Китайские запасы составили — 2264,3 тонны, швейцарские — 1040 тонн, японские — 845,9 тонны, индийские — 840,8 тонны, а нидерландские — 612,5 тонны.
В конце сентября мировые цены на золото впервые в истории достигли отметки в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию.
Есть прогнозы, что к началу 2025 года оно вырастет в цене до 2,9 тысячи долларов.