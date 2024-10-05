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14:42, 5 октября 2024Мир

Названы условия для встречи лидеров Турции и Сирии

Посол Сирии в РФ Джаафари: встреча Эрдогана и Асада невозможна без диалога

Фото: Osman Orsal / Reuters

Встреча лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада невозможна без двустороннего диалога и добрых намерений с обеих сторон. Такое мнение высказал ТАСС посол Сирии в России Башар Джаафари в кулуарах форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности».

Дипломат не подтвердил информацию об их возможной встрече на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, пока Турция не выполняет требования сирийских властей о выходе с оккупированных территорий, также не составлена дорожная карта и не прекращена поддержка террористов.

Джаафари не подтвердил информацию о приезде Асада на саммит БРИКС, отметив, что Сирия стремится к добрососедским отношениям с Турцией, но «диалог не может быть только с одной стороны, добрые намерения должны быть с обеих сторон». Посол констатировал, что многолетние усилия по улучшению двусторонних отношений пока не увенчались успехом.

23 сентября канцелярия турецкого президента заявила об отсутствии договоренностей по встрече Эрдогана и Асада на саммите БРИКС в Казани.

Эрдоган ранее заявлял, что готов встретиться с Асадом. Ожидается, что такой шаг поможет установлению стабильности и мира на Ближнем Востоке. Турецкий президент также отметил, что нынешнее затишье в Сирии способствует поиску окончательного решения конфликта. Он подчеркнул, что миллионы сирийцев ждут возращения на родину.

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      Любовь Ширижик
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