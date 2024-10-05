Некоторые банки испугались цифрового рубля

Аксаков: некоторые банки опасаются, что цифровой рубль отнимет у них хлеб

Некоторые российские банки выступили за то, чтобы использовать цифровой рубль в кредитовании. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его цитирует РИА Новости.

По словам парламентария, возможно, что в будущем такая функция и в самом деле появится. Но в настоящее время все на уровне обсуждений: пока функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена.

«Но некоторые банки уже опасаются, что цифровой рубль отнимет у них хлеб», — констатировал Аксаков.

По словам законодателя, деньги в кошельках цифрового рубля не будут приносить процентов.

В конце сентября Банк России заверил, что введение цифрового рубля не скажется на фундаментальных принципы работы банковской системы.

По данным регулятора, полноценное широкое использование этого платежного средства должно стартовать с 1 июля 2025 года.