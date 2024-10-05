Mash: певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за неработающего радио

Певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявил голодовку в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 26-летний исполнитель попросил перевести его в другую камеру из-за неработающего радио, однако его просьба была отклонена. Впоследствии артист на некоторое время отказался от пищи.

В свою очередь, утром он решил съесть принесенный завтрак. При этом сотрудники СИЗО пообещали заменить ему радио.

Шарлот был арестован 2 декабря 2023 года. В отношении него возбуждено три уголовных дела. Так, артист обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в сети, находясь за границей.