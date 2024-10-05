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08:44, 5 октября 2024Интернет и СМИ

Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области

Гладков: военкор Поддубный станет почетным гражданином Белгородской области

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующая процедура уже запущена. Гладков пожелал военкору скорейшего выздоровления и добавил, что страна гордится журналистом и его ждут дома.

Ранее президент Владимир Путин указом присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному.

Вечером 7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Корреспондент был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы. 13 сентября стало известно, что Поддубного выписали из больницы.

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      Марина Совина
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