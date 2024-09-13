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12:20, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности о состоянии выписанного из больницы военкора Поддубного

Директор НИИ им. Склифосовского Петриков: Поддубный будет под наблюдением врачей
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Директор НИИ имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков раскрыл подробности о состоянии военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, выписанного из больницы. Его выступление доступно в официальном аккаунте департамента здравоохранения Москвы в Telegram.

Петриков заявил, что основное опасение у врачей вызывали глубокие ожоги Поддубного. По его словам, журналист будет находиться под наблюдением врачей.

«Мы, конечно, сейчас выписываем. Но все равно будет возвращаться на перевязки, потому что еще небольшие кусочки надо привести в порядок», — рассказал он.

О том, что военкора выписали из НИИ имени Склифосовского, стало известно ранее 13 сентября. Поддубный проходил лечение в центре после ранения в Курской области.

Ранее сообщалось, что журналист начал поправляться. Поддубного перевели из реанимации в ожоговое отделение. Кроме того, близким журналиста разрешили приходить к нему.

7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Военкор получил множественные ожоги и травму головы. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

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      Мария Большакова
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