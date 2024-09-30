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15:10, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

Владимир Путин указом присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин указом присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу (...)», — говорится в указе.

13 сентября стало известно, что Поддубного, тяжело раненного в Курской области, выписали из больницы. Директор НИИ имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военный корреспондент будет находиться под наблюдением врачей и ходить на перевязки.

Перед этим сообщалось, что Путин позвонил Поддубному. Президент России поздравил журналиста с днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Вечером 7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

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      Маргарита Щигарева
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