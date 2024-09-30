Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

Владимир Путин указом присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному

Президент Владимир Путин указом присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу (...)», — говорится в указе.

13 сентября стало известно, что Поддубного, тяжело раненного в Курской области, выписали из больницы. Директор НИИ имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военный корреспондент будет находиться под наблюдением врачей и ходить на перевязки.

Перед этим сообщалось, что Путин позвонил Поддубному. Президент России поздравил журналиста с днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Вечером 7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.