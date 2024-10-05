Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:52, 5 октября 2024Россия

При ударе ВСУ по Воронежской области пострадал мужчина

Воронежский губернатор Гусев: при ударе БПЛА ВСУ был ранен мужчина

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Один человек пострадал при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятиям в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Мужчина получил осколочное ранение руки.

В ночь на субботу, 5 октября, украинские дроны атаковали несколько воронежских предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. После этого на территории одного из них произошел пожар.

До этого Гусев сообщал, что над регионом силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были перехвачены и подавлены несколько беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Адам Кадыров стал рекордсменом России. Его признали самым молодым начальником службы безопасности главы региона

      Сбежавший из тренировочного лагеря экс-боец ВСУ рассказал о пьянстве сослуживцев

      При ударе ВСУ по Воронежской области пострадал мужчина

      В США оценили вероятность беспорядков после выборов в стране

      ВСУ атаковали дронами гражданские предприятия в Воронежской области

      Трамп призвал Израиль ударить по ядерным объектам Ирана

      Академики высказались о Кашпировском

      «Хезболла» сообщила о мощном взрыве при неудачной попытке ЦАХАЛ выйти к Одайсе

      Суд арестовал восемь автомобилей экс-замминистра обороны Иванова

      Путин порассуждал о профессиональном росте российских учителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше