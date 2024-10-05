При ударе ВСУ по Воронежской области пострадал мужчина

Воронежский губернатор Гусев: при ударе БПЛА ВСУ был ранен мужчина

Один человек пострадал при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятиям в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Мужчина получил осколочное ранение руки.

В ночь на субботу, 5 октября, украинские дроны атаковали несколько воронежских предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. После этого на территории одного из них произошел пожар.

До этого Гусев сообщал, что над регионом силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были перехвачены и подавлены несколько беспилотников.