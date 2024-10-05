Семьи участников СВО предложили признать кадровым потенциалом России

Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил признать семьи участников специальной военной операции (СВО) кадровым потенциалом России. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам Рогова, эти люди в ответственный момент встали на защиту национальных интересов государства, поэтому в мирной жизни им важно доверить его укрепление. Он добавил, что такая инициатива обсуждалась во время Общероссийского образовательного форума «Кадры решают все», который проходит в Санкт-Петербурге.

2 октября президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Артема Жогу своим полпредом в Уральском федеральном округе. Одной из своих целей на новом посту офицер — бывший командир батальона «Спарта» — назвал поддержку участников спецоперации.

