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13:07, 5 октября 2024Россия

Среди оставшихся в Угледаре мирных жителей оказались дети

Боец ВС РФ Шаман: среди оставшихся в Угледаре людей есть дети

Фото: РИА Новости

Среди мирного населения, оставшегося в Угледаре, оказались дети. Их обнаружили взявшие город под контроль бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом рассказал замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман. Его слова приводит ТАСС.

Шаман отметил, что среди не сумевших эвакуироваться жителей, большинство русскоговорящие. «Также попадаются и молодые люди, попадаются дети, которые просто не смогли оттуда физически эвакуироваться», — рассказал военный.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в Угледаре до сих пор остается более 100 мирных жителей. Возможности их эвакуировать пока нет. Российские военные привозят им продукты и воду.

Оборонное ведомство сообщило о взятии Угледара 3 октября. До это появились неофициальные данные о переходе города под контроль российских войск.

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      Екатерина Подвигина
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