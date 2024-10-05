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23:03, 5 октября 2024Россия

Стало известно об экстренном перебросе «элитной» бригады ВСУ в Курскую область

«РВ»: ВС РФ уничтожают экстренно брошенную в Курскую область элитную бригаду ВСУ

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

ВС России активно уничтожают технику и личный состав 47-й «элитной» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который экстренно перебросили на подмогу в Глугковский район Круской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Как сообщает источник, 3 батальон бригады «Магура» срочно доставили с покровского направления на курское, и теперь он несет первые потери. На прикрепленных кадрах видны подбитые и оставленные противником боевые машины пехоты (БМП), в том числе американские Bradley, а также танки Abrams.

Ранее 47 бригада ВСУ уже терпела поражение сначала у Работино, затем у Авдеевки, еще воюя в Донбассе, она успела сменить пять составов.

Ранее появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте. Там встречаются скопления подбитой техники противника, российские войска отрабатывают по ней артиллерией и ударными дронами.

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      Александра Синицына
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