Судоплатов: на курском фронте возникла «дорога смерти» из подбитой техники ВСУ

Telegram / «Судоплатов»

На дороге в поселок Коренево в Курской области на том участке фронта появилась так назывпаемая «дорога смерти», на которой встречаются скопления подбитой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись публикует Telegram-канал «Судоплатов».

«Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — указано в посте под видео. По технике ВСУ в курском приграничье отрабатывают в связке артиллерией и ударными дронами.

Ранее появились кадры уничтожения американского танка Abrams в зоне спецоперации (СВО). Танк украинских военных ехал вдоль лесополосы, когда российский FPV-дрон нанес удар в башню, из-за чего машина задымилась.