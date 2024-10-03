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07:14, 3 октября 2024Россия

Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте

Судоплатов: на курском фронте возникла «дорога смерти» из подбитой техники ВСУ

Telegram / «Судоплатов»

На дороге в поселок Коренево в Курской области на том участке фронта появилась так назывпаемая «дорога смерти», на которой встречаются скопления подбитой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись публикует Telegram-канал «Судоплатов».

«Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — указано в посте под видео. По технике ВСУ в курском приграничье отрабатывают в связке артиллерией и ударными дронами.

Ранее появились кадры уничтожения американского танка Abrams в зоне спецоперации (СВО). Танк украинских военных ехал вдоль лесополосы, когда российский FPV-дрон нанес удар в башню, из-за чего машина задымилась.

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      Александра Синицына
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