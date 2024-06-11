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16:44, 11 июня 2024Бывший СССР

Уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО попало на видео

Момент удара беспилотника и уничтожения танка Abrams в зоне СВО попал на видео
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Уничтожение американского танка Abrams в зоне специальной военной операции (СВО) попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «Судоплатов».

На видео показана съемка с беспилотника. Танк украинских военных едет по проселочной дороге вдоль лесополосы, когда российский FPV-дрон наносит удар в башню. Затем машина останавливается и начинает дымиться, экипаж никак не среагировал на подлетающий к Abrams беспилотник.

«Первое попадание дроном ночью. Утром добили», — сказано в посте. О том, где именно произошло уничтожение танка украинских войск, не сообщается.

Ранее на видео попала ликвидация еще одного американского танка Abrams под Авдеевкой. Тогда утверждалось, что цель была поражена FPV-дронами во время нанесения ударов спецназом по технике.

В июне Минобороны России докладывало, что войска «Центра» разбили еще один танк Abrams на авдеевском направлении. M1 Abrams российские военные уничтожили высокоточным снарядом «Краснополь» из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С». Тем временем в ДНР указывали, что российские войска имеют определенные успехи на авдеевском направлении и вблизи поселка Очеретино.

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      Варвара Кошечкина
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