Столтенберг рассказал о попытке завербовать агента КГБ

FT: бывший генсек НАТО Столтенберг сообщил, что пытался завербовать агента КГБ

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 1991 году он пытался завербовать агента КГБ в Норвегии. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times.

По его словам, в молодости, когда он возглавлял Лигу рабочей молодежи (ЛРМ), молодежное крыло социал-демократической Рабочей партии Норвегии, он раз в месяц ел сэндвичи с креветками в ресторане в Осло с «парнем по имени Кириллов». Столтенберг отметил, что тогда норвежская контрразведка попросила его помочь сделать Кириллова перебежчиком.

«Я знал его 10 лет, этого парня. У меня был последний обед с ним, и я сказал: "Я тебя знаю, ты меня знаешь, если хочешь соскочить, обращайся. Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся"», — рассказал экс-генсек.

Ранее Йенс Столтенберг признал, что альянс переходил красные линии России и его членам это пока сходило с рук. «Конечно, необходимо останавливаться и задумываться о том, что, возможно, такие действия слишком опасны. Но альтернативу на самом деле нельзя рассматривать всерьез», — сказал он.