ЦСКА потерпел второе разгромное поражение подряд в КХЛ

Московский ЦСКА потерпел второе разгромное поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.
Встреча против челябинского «Трактора» прошла в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голами отметились Никита Тертышный, Чарльз Робинсон (дубль) и Марсель Ибрагимов.
Ранее ЦСКА проиграл магнитогорскому «Металлургу». Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу соперника.
Таким образом, ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 13 матчах. «Трактор» лидирует на Востоке, имея в активе 18 очков после 12 встреч.
В следующем матче ЦСКА сыграет с уфимским «Салавтом Юлаевым». «Трактор» примет владивостокский «Адмирал».