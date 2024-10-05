ЦСКА потерпел второе разгромное поражение подряд в КХЛ

ЦСКА проиграл «Трактору» со счетом 0:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА потерпел второе разгромное поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча против челябинского «Трактора» прошла в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голами отметились Никита Тертышный, Чарльз Робинсон (дубль) и Марсель Ибрагимов.

Ранее ЦСКА проиграл магнитогорскому «Металлургу». Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу соперника.

Таким образом, ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 13 матчах. «Трактор» лидирует на Востоке, имея в активе 18 очков после 12 встреч.

В следующем матче ЦСКА сыграет с уфимским «Салавтом Юлаевым». «Трактор» примет владивостокский «Адмирал».