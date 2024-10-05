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06:14, 5 октября 2024Мир

В ЕС рассказали о росте числа попавших в сети проституции украинских беженок

В ЕП заявили о росте числа попавших в сети проституции беженок из Украины

Фото: Shutterstock / Fotodom

Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ рассказала о росте числа «попавших в сети проституции» украинских беженок, которые, по ее словам, из-за отсутствия жилья и работы становятся жертвами торговцев людьми. Внимание на проблему приехавших из Украины женщин Андруэ обратила в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК). Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру»

«Совет ЕС принял предложение Еврокомиссии продлить временную защиту украинских беженцев до марта 2026 года, включая доступ к рынку труда и жилью. По состоянию на май 2024 года Евростат сообщил о 4,2 миллиона перемещенных украинцев, в основном в Германию и Польшу. Согласно данным Федерального статистического управления Германии, 70 процентов беженцев составляют женщины, и только 14 процентов из них имеют работу», — заявила парламентарий.

Немецкие СМИ и неправительственные организации недавно предупредили о большом количестве "очень молодых украинских женщин", которые становятся жертвами торговцев людьми и попадают в сети проституции либо в интернете, либо в публичных домах из-за отсутствия жилья и работы. Не может быть никаких сомнений в том, что эта проституция не является добровольной

Матильда Андруэчлен Европарламента от Франции

В связи с этим она спрашивает у ЕК о том, какие меры она приняла для решения соответствующей проблемы.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что приток мигрантов за счет беженцев из Украины помог Евросоюзу частично решить проблемы, связанные с «беспрецедентно высокой» нехваткой рабочих рук.

Как следует из материалов, скорость интеграции мигрантов на рынок труда во многом объясняется масштабными мерами поддержки, развернутыми европейскими властями для приехавших с Украины.

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      Варвара Кошечкина
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