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23:54, 5 октября 2024Россия

В Минобороны раскрыли назначение мотоциклов в зоне СВО

МО: мототранспорт используется бойцами ВС РФ для штурмов и подвоза боеприпасов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Власов Сергей / Global Look Press

Бойцы ВС России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) активно используют мотмотранспорт, чтобы участвовать в штурмах, а также для подвоза боеприпасов и продовольствия на удерживаемые опорные пункты. Такое назначение мотоциклов раскрыли в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской группировки войск «Запад» добавили, что мототехника позволяет существенно сэкономить время в пути до районов, где идут боевые действия. Уточняется, что мотострелки все время улучшают свои мотоциклы.

Ранее сообщалось, что мотострелки группировки войск «Запад» овладели 41 опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также военные уничтожили пять гаубиц противника, в том числе британского и американского производства, а также восемь минометных расчетов.

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      Александра Синицына
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