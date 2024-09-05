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05:33, 5 сентября 2024Бывший СССР

Российские мотострелки овладели несколькими десятками опорных пунктов ВСУ

Минобороны: мотострелки «Запада» заняли 41 опорный пункт ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские мотострелки группировки войск «Запад» овладели 41 опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает РИА Новости.

Кроме того, военные ВС РФ уничтожили пять гаубиц ВСУ, в том числе британского и американского производства, а также восемь минометных расчетов. Помимо этого, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника самолетного типа.

Также группировка уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пять полевых складов боеприпасов, 13 пунктов управления дронов и пикап.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению военной техники и живой силы ВСУ в Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям украинской армии.

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      Марина Совина
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