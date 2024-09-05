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05:21, 5 сентября 2024Россия

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области

МО: экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению военной техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям украинской армии. Выполнив боевые задачи, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По данным оборонного ведомства, в результате атаки удалось поразить личный состав и бронетехнику противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал о переброске ВСУ новых сил на курское направление. По его словам, этим войска занимались в среду, 4 сентября.

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      Марина Совина
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