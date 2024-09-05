Алаудинов: ВСУ 4 сентября подтягивали новые силы на курское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки занимались подтягиванием новых сил на курское направление. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале.

Он отметил, что в течение дня 4 сентября не было значительных атак. «Похоже, что противник занимался переброской новых сил и ресурсов», — заявил Алаудинов.

Ранее Апти Алаудинов назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО) и допустил возможность ее завершения уже в этом году. Командир спецназа «Ахмат» заявил, что российские войска могут нанести украинским войскам сокрушительный удар на своей территории и лишить их основного ресурса.