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04:19, 5 сентября 2024Россия

Алаудинов сообщил о переброске ВСУ новых сил на курское направление

Алаудинов: ВСУ 4 сентября подтягивали новые силы на курское направление

Фото: 95th Air Assault Brigade / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки занимались подтягиванием новых сил на курское направление. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале.

Он отметил, что в течение дня 4 сентября не было значительных атак. «Похоже, что противник занимался переброской новых сил и ресурсов», — заявил Алаудинов.

Ранее Апти Алаудинов назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО) и допустил возможность ее завершения уже в этом году. Командир спецназа «Ахмат» заявил, что российские войска могут нанести украинским войскам сокрушительный удар на своей территории и лишить их основного ресурса.

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      Марина Совина
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