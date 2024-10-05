В Минобороны рассказали о сотнях остающихся в Угледаре жителей

Минобороны: сотни жителей Угледара пока невозможно эвакуировать из города

В Угледаре до сих пор остаются сотни мирных жителей, который пока невозможно эвакуировать. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жители продолжают прятаться в подвалах, поскольку все дома в городе разбиты. По словам штурмовика с позывным Макс, некоторые жители Угледара не имели возможности покинуть город, а за вывоз вещей с них требовали «бешеные деньги».

Ранее Минобороны раскрыло причину прорыва обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. «Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи», — заявили в ведомстве.