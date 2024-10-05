В России призвали отклонить требования Украины по иску о правах в Азовском и Черном морях

РФ призвала отклонить требования Украины по иску о правах в Керченском проливе

В России призвали отклонить все требования Украины по иску о правах в Азовском и Черном морях и Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина.

Выступая с заключительным словом на слушаниях в Гааге, дипломат подчеркнул, что этот иск не попадает под юрисдикцию арбитража и «является неприемлемым».

В 2016 году Украина инициировала арбитражное производство против Москвы в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву для защиты своих прав в прилегающих к Крыму морских зонах. 23 сентября Международный суд начал проводить слушания в рамках разбирательства.