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19:57, 5 октября 2024Россия

В России призвали отклонить требования Украины по иску о правах в Азовском и Черном морях

РФ призвала отклонить требования Украины по иску о правах в Керченском проливе

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России призвали отклонить все требования Украины по иску о правах в Азовском и Черном морях и Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина.

Выступая с заключительным словом на слушаниях в Гааге, дипломат подчеркнул, что этот иск не попадает под юрисдикцию арбитража и «является неприемлемым».

В 2016 году Украина инициировала арбитражное производство против Москвы в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву для защиты своих прав в прилегающих к Крыму морских зонах. 23 сентября Международный суд начал проводить слушания в рамках разбирательства.

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      Алина Черненко
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