Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 5 октября 2024Россия

В России выбрали учителя года

Учителем года России стал преподаватель физики из гимназии Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России выбрали учителя года — им стал преподаватель физики Леонид Дедюха из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина работает в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Северной столице. Награду учителю вручили в Государственном Кремлевском дворце вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Чернышенко назвал профессию преподавателя героической и отметил, что успехи и достижения педагогов будут обязательно регулярно отмечать.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Глава государства отметил, что эта профессия вызывает особое уважение.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине призвали «перенести войну в Беларусь»

      В России выбрали учителя года

      В Азербайджане захотели пересмотреть сотрудничество с США

      Вышедшего на свободу после службы в ЧВК «Вагнер» экс-заключенного вывезли в лес и ограбили

      Антонов завершил работу в качестве посла России в США

      Около 100 мигрантов согласились заключить контракт с ВС РФ

      В России призвали отклонить требования Украины по иску о правах в Азовском и Черном морях

      «Авангард народной воли» внесли в список террористических организаций

      ЦСКА потерпел второе разгромное поражение подряд в КХЛ

      Названы причины возможного закрытия заводов Volkswagen

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше