В России выбрали учителя года

Учителем года России стал преподаватель физики из гимназии Санкт-Петербурга

В России выбрали учителя года — им стал преподаватель физики Леонид Дедюха из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина работает в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Северной столице. Награду учителю вручили в Государственном Кремлевском дворце вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Чернышенко назвал профессию преподавателя героической и отметил, что успехи и достижения педагогов будут обязательно регулярно отмечать.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Глава государства отметил, что эта профессия вызывает особое уважение.

