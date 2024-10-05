В США высказались о перспективах поддержки Украины

WP: в США угасает энтузиазм относительно военной поддержки Украины

На фоне конфликта на Ближнем Востоке энтузиазм США относительно военной поддержки Украины начинает угасать. Такое мнение высказало издание Washington Post (WP).

Отмечается, что Украина находится в состоянии неопределенности относительно перспектив дальнейших поставок вооружения Киеву. Издание подчеркивает, что на третий год конфликта США переключили свое внимание на обострение противостояния на Ближнем Востоке.

По мнению WP, оба кандидата в президенты США ставят под сомнение продолжение помощи постсоветской стране. Из-за этого результаты выборов не имеют решающей роли для Украины, говорится в статье.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждается, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. В обмен Киев якобы может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности. В Офисе президента Украины публикацию назвали бредом.