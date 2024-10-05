В США высказались о перспективах поддержки Украины

На фоне конфликта на Ближнем Востоке энтузиазм США относительно военной поддержки Украины начинает угасать. Такое мнение высказало издание Washington Post (WP).
Отмечается, что Украина находится в состоянии неопределенности относительно перспектив дальнейших поставок вооружения Киеву. Издание подчеркивает, что на третий год конфликта США переключили свое внимание на обострение противостояния на Ближнем Востоке.
По мнению WP, оба кандидата в президенты США ставят под сомнение продолжение помощи постсоветской стране. Из-за этого результаты выборов не имеют решающей роли для Украины, говорится в статье.
Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждается, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. В обмен Киев якобы может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности. В Офисе президента Украины публикацию назвали бредом.