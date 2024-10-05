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21:44, 5 октября 2024Интернет и СМИ

В США высказались о перспективах поддержки Украины

WP: в США угасает энтузиазм относительно военной поддержки Украины
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Christian Mang / Reuters

На фоне конфликта на Ближнем Востоке энтузиазм США относительно военной поддержки Украины начинает угасать. Такое мнение высказало издание Washington Post (WP).

Отмечается, что Украина находится в состоянии неопределенности относительно перспектив дальнейших поставок вооружения Киеву. Издание подчеркивает, что на третий год конфликта США переключили свое внимание на обострение противостояния на Ближнем Востоке.

По мнению WP, оба кандидата в президенты США ставят под сомнение продолжение помощи постсоветской стране. Из-за этого результаты выборов не имеют решающей роли для Украины, говорится в статье.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждается, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. В обмен Киев якобы может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности. В Офисе президента Украины публикацию назвали бредом.

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      Евгений Силаев
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