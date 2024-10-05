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01:33, 5 октября 2024Мир

В ВОЗ прокомментировали решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон-грата

Гебрейесус счел тревожным решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон-грата
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата. Свое мнение он высказал в соцсети X.

Он отметил, что данное решение вызывает тревогу и сожаление. «ООН очень важна для укрепления единства и поддержания международного мира и безопасности», — заявил глава ВОЗ, подчеркнув, что организация поддерживает генсека ООН и всех коллег в их миссии по оказанию гуманитарной помощи. В связи с этим он призвал отменить это решение и вновь сосредоточить внимание на мирных усилиях.

Ранее Совет Безопасности ООН счел контрпродуктивным отказ Израиля от взаимодействия с Гутерришем.

2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Антониу Гутерриша персоной нон грата. Он объяснил это решение тем, что Гутерриш якобы открыто ненавидит Израиль, а также «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам».

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      Марина Совина
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