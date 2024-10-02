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14:47, 2 октября 2024Мир

Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата. Его обвинили в поддержке террористов

МИД Израиля объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата

Фото: Omar Havana / AP

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша персоной нон грата.

Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, не заслуживает ступать на израильскую землю

Исраэль Кацминистр иностранных дел Израиля

Кац заявил, что Гутерриш открыто ненавидит Израиль, а также «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам». Он не исключил, что генсек ООН поддерживает и шиитскую группировку «Хезболла», а также Иран и йеменских хуситов.

Исраэль Кац

Исраэль Кац. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Гутерриш осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке

После удара Ирана по Израилю генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.

Я осуждаю расширение конфликта на Ближнем Востоке, где происходит одна эскалация за другой. Это должно прекратиться. Нам, безусловно, необходимо прекращение огня

Антониу Гутерришгенеральный секретарь ООН

Он также призвал Тель-Авив немедленно прекратить огонь в Ливане, чтобы соблюсти суверенитет и территориальную целостность государства. С посланием об этом от имени главы организации выступил официальный представитель Стефан Дюжаррик. «Генеральный секретарь продолжит свои контакты, а его представители на местах также продолжат свои усилия по деэскалации ситуации. Нам необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане», — заметили в офисе генсека.

Фото: Yuki Iwamura / AP

В Иране заявили, что бездействие ООН вынудило страну защищаться

Бездействие Совета безопасности ООН вынудило Тегеран защищать свои интересы так, как он умеет. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при международной организации Амир Саид Иравани.

«Вызывает сожаление, что Совет Безопасности ООН не выполнил свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности», — подчеркнул постпред Ирана. В своем письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу он заявил, что бездействие организации дало Израилю возможность нарушить принципы международного права и перейти все красные линии. Иравани заметил, что ООН не выполнила свою главную обязанность по удержанию стран от эскалации.

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В МИД Ирана добавили, что ракетный удар по Израилю являлся актом самообороны со стороны Тегерана, который вписывается в нормы устава ООН.

Кроме того, было отмечено, что Иран и так в течение двух месяцев сдерживался на фоне «террористической атаки» Тель-Авива против главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, а также усиления эскалации конфликтов в Ливане и Газе.

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      Наталья Анисеева
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