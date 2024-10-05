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11:56, 5 октября 2024Мир

Вашингтон призвали пересмотреть позицию по Украине

Спикер парламента Турции Куртулмуш: без России переговоры по Украине невозможны

Фото: Alessandro Della Valle / Reuters

Для того чтобы как можно скорее начать переговоры по украинскому кризису, США должны пересмотреть их позицию по этому конфликту. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Его цитирует телеканал CNN Türk.

Что касается Европейского союза, то ему пора понять, что без России какие-либо переговоры провести невозможно.

Однако, как полагает спикер, в США рассматривают российско-украинское противостояние как возможность блокировать Россию и консолидировать Европейский союз.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в срыве мирных переговоров по Украине в 2022 году виновны некие лоббистские группировки, не желавшие урегулирования.

С ним согласен и Куртулмуш, по словам которого в ходе стамбульских переговоров стороны почти достигли условий «справедливого и сбалансированного мира» и были в шаге от подписания соглашения.

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