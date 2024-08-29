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02:18, 29 августа 2024Мир

В Турции заявили о нежелании ряда стран завершить конфликт на Украине

В Турции заявили о нежелании стран завершить конфликт на Украине в 2022 году

Фото: Unsplash

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что некоторые страны не захотели окончания конфликта России и Украины, когда в 2022 году в Стамбуле был шанс урегулировать проблему. Об этом он высказался в эфире телеканала Habertürk.

Дипломат подчеркнул, что стороны почти достигли условий «справедливого и сбалансированного мира». Переговоры были в шаге до подписания соглашения, заверил он.

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«Но, к сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы война закончилась. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством войны на Украине и хотят озадачить Россию серьезной проблемой», — отметил он.

27 июля глава МИД России Сергей Лавров исключил капитуляцию России перед Украиной. Он отметил, что российский президент Владимир Путин неоднократно упоминал о декрете, который подписал в 2022 году лидер Украины Владимир Зеленский. В соответствии с ним Киеву запрещено вести переговоры с Москвой.

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      Марина Совина
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