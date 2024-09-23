Эрдоган: определенные лобби не хотели, чтобы переговоры по Украине достигли цели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал виновных в срыве мирных переговоров по Украине в 2022 году — по его словам, ими стали «определенные лобби», которые не были заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Слова главы государства передает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что Турция всегда прилагала и продолжает прилагать усилия по разрешению конфликта на Украине мирным путем, и переговоры в Стамбуле показали важность роли Анкары в этом процессе.

«Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. В любом случае, мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить войну, не допустив новых разрушений», — подчеркнул президент Турции.

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что некоторые страны не захотели окончания конфликта России и Украины, когда в 2022 году в Стамбуле был шанс урегулировать проблему. Дипломат подчеркнул, что стороны тогда почти достигли условий «справедливого и сбалансированного мира».