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06:48, 23 сентября 2024Мир

Эрдоган назвал виновных в срыве мирных переговоров по Украине

Эрдоган: определенные лобби не хотели, чтобы переговоры по Украине достигли цели

Фото: Michael Reynolds / CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал виновных в срыве мирных переговоров по Украине в 2022 году — по его словам, ими стали «определенные лобби», которые не были заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Слова главы государства передает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что Турция всегда прилагала и продолжает прилагать усилия по разрешению конфликта на Украине мирным путем, и переговоры в Стамбуле показали важность роли Анкары в этом процессе.

«Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. В любом случае, мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить войну, не допустив новых разрушений», — подчеркнул президент Турции.

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что некоторые страны не захотели окончания конфликта России и Украины, когда в 2022 году в Стамбуле был шанс урегулировать проблему. Дипломат подчеркнул, что стороны тогда почти достигли условий «справедливого и сбалансированного мира».

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      Артём Верейкин
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