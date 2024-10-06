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19:44, 6 октября 2024Забота о себе

Россиянам назвали помогающие бороться с вирусами и инфекциями добавки

Химик Панов: несмотря на полезность добавок, они не заменяют полноценное питание

Фото: freepik

Разностороннее питание играет большое значение для поддержания здоровья и иммунитета человека, особенно важно следить за сбалансированностью рациона в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. В разговоре с «Лентой.ру» специалист также назвал натуральные добавки, помогающие бороться с вирусами и инфекциями.

Многие недооценивают влияние питания на состояние иммунной системы. Однако, чтобы иммунитет человека мог успешно противостоять вирусам и инфекциям, организму необходимо получать весь спектр витаминов, минералов и аминокислот. В условиях повышенной угрозы вирусных заболеваний крайне важно следить за сбалансированностью рациона

Алексей Пановкандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

При этом специалист отметил, что в осенне-зимнее время многим людям сложнее следить за правильностью питания и здоровым режимом. Он добавил, что на это влияют и погодные условия, и сокращение разнообразия натуральных источников витаминов — овощей, фруктов и ягод — на прилавках магазинов.

«Восполнить дефицит полезных веществ поможет ряд натуральных пищевых добавок. Например, фикоцианин, добываемый из сине-зеленых водорослей, является мощным антиоксидантом, который поддерживает иммунные клетки организма. Бета-каротин, являющийся предшественником витамина А, важен для здоровья кожи и слизистых оболочек, которые служат первой линией защиты от патогенов. А рибофлавин (витамин В2) способствует выработке энергии и поддержанию обменных процессов», — перечислил Панов.

Однако стоит помнить, что, несмотря на полезность добавок, они не заменяют полноценное питание. Необходимо по возможности включать в рацион разнообразные продукты: не только доступные в сезон свежие фрукты, овощи и зелень, но и крупы, мясо, рыбу и молочные продукты, чтобы обеспечить организм всем необходимым для поддержания здоровья

Алексей Пановкандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Ранее эпидемиолог, генетик и эксперт по питанию Тим Спектор рассказал, что настроение и психическое здоровье напрямую зависят от состояния кишечника, и назвал идеальное для ЖКТ питание. Эксперт предупредил, что рацион с высоким содержанием обработанных продуктов негативно сказывается на состоянии микрофлоры кишечника и, как следствие, на эмоциональном состоянии.

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      Алена Шевченко
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