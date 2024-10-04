Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:35, 4 октября 2024Забота о себе

Названо идеальное для здоровья кишечника и психики питание

Генетик Спектор назвал средиземноморскую диету лучшей для кишечника и психики

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Эпидемиолог, генетик и эксперт по питанию Тим Спектор рассказал, что настроение и психическое здоровье напрямую зависят от состояния кишечника, и назвал идеальное для ЖКТ питание. Эксперта цитирует издание Coventry Telegraph.

Спектор сказал, что микрофлору кишечника можно считать отдельным органом, влияющим на иммунитет, настроение и психику. Именно микроорганизмы кишечника способствуют выработке гормона радости серотонина, добавил он. Эксперт предупредил, что рацион с высоким содержанием обработанных продуктов негативно сказывается на состоянии микрофлоры кишечника и, как следствие, на эмоциональном состоянии.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Поэтому, продолжил он, изменение диеты и улучшение здоровья кишечника может быть более эффективным в лечении депрессии, чем использование антидепрессантов. Лучшей для ЖКТ эксперт назвал средиземноморскую диету, а также диету, богатую пробиотиками.

«Средиземноморская диета включает в себя много овощей, фруктов, бобовых, зерновых — цельнозерновой хлеб, макароны и коричневый рис, а также рыбу, белое мясо, орехи и некоторые молочные продукты», — объяснил эксперт по питанию.

Ранее Спектор посоветовал есть овсяную кашу, так как она способствует снижению уровня холестерина. Он отметил, что для получения результата овсянку надо есть каждый день.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерею и решила помочь бездомным животным

      На Украине двух чиновников уличили во взятках в размере миллионов долларов

      Последствия ужесточения условий ипотеки для россиян оценили

      Трамп предрек конец выборов в США в случае победы Харрис

      Олимпийский призер приостановил контракт с «Динамо»

      Москвичей предупредили о начале эпохи заморозков и дождей

      Лукашенко пообещал помочь Украине против Польши

      Названо идеальное для здоровья кишечника и психики питание

      Аферист похитил 71 миллион рублей через криптопирамиду у 42 россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше