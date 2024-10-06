Названы самые высокооплачиваемые лидеры государств

Forbes: самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура

Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг., пишет Forbes со ссылкой на подсчеты PoliticalSalaries.

По данным сайта, зарплата политика составляет около 1,69 миллиона долларов США в год. Отмечается, что президент России Владимир Путин в этом рейтинге занимает 28-ое место. Его зарплата составляет 113,6 тысяч долларов США — 10,2 миллиона рублей в год. Второе место в списке самых высокооплачиваемых мировых лидеров занял президент Швейцарии Виола Амхерд. Ее зарплата составляет 569,5 тысяч долларов в год. На третьем месте премьер Австралии Энтони Албаниз с зарплатой в 412,5 тысяч долларов в год. Далее идет президент США Джо Байден с годовым доходом в 400 тысяч долларов. На пятом месте — канцлер Австрии с зарплатой 316,7 тысяч долларов в год. Шестое место в списке занимает премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон с годовым доходом 310,5 тысяч долларов в год. Затем премьер Канады Джастин Трюдо с зарплатой 310,5 тысяч долларов в год. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает восьмое место. Его годовой доход составляет 293,3 тысяч долларов. На девятом месте премьер Японии Сигэру Исиба с зарплатой 276,4 тысячи долларов в год. Замыкает десятку лидеров с самым высоким годовым доходом премьер Ирландии Саймон Харрис. Его годовой доход составляет 267,3 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в период с 2017 по 2022 год Путин заработал более 67,5 миллиона рублей.

