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16:40, 6 октября 2024Экономика

Названы самые высокооплачиваемые лидеры государств

Forbes: самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура
Лоуренс Вонг

Лоуренс Вонг. Фото: Edgar Su / Reuters

Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг., пишет Forbes со ссылкой на подсчеты PoliticalSalaries.

По данным сайта, зарплата политика составляет около 1,69 миллиона долларов США в год. Отмечается, что президент России Владимир Путин в этом рейтинге занимает 28-ое место. Его зарплата составляет 113,6 тысяч долларов США — 10,2 миллиона рублей в год. Второе место в списке самых высокооплачиваемых мировых лидеров занял президент Швейцарии Виола Амхерд. Ее зарплата составляет 569,5 тысяч долларов в год. На третьем месте премьер Австралии Энтони Албаниз с зарплатой в 412,5 тысяч долларов в год. Далее идет президент США Джо Байден с годовым доходом в 400 тысяч долларов. На пятом месте — канцлер Австрии с зарплатой 316,7 тысяч долларов в год. Шестое место в списке занимает премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон с годовым доходом 310,5 тысяч долларов в год. Затем премьер Канады Джастин Трюдо с зарплатой 310,5 тысяч долларов в год. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает восьмое место. Его годовой доход составляет 293,3 тысяч долларов. На девятом месте премьер Японии Сигэру Исиба с зарплатой 276,4 тысячи долларов в год. Замыкает десятку лидеров с самым высоким годовым доходом премьер Ирландии Саймон Харрис. Его годовой доход составляет 267,3 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в период с 2017 по 2022 год Путин заработал более 67,5 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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