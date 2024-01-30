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16:20, 30 января 2024Экономика

Путин отчитался о доходах

Путин подал декларацию о доходах в качестве кандидата в президенты

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кандидат в президенты России Владимир Путин отчитался о доходах за шесть лет. Поданная действующим главой государства декларация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно документу, с 2017 по 2022 год Путин заработал более 67,5 миллиона рублей. Своими источниками доходов он указал зарплату, военную пенсию, банковские вклады и ценные бумаги, а также продажу имущества. У президента открыты 10 счетов в банках на сумму 54,4 миллиона рублей и 230 акций ПАО «Банк "Санкт-Петербург"». Также ему предоставлены в бессрочное пользование квартира площадью 153,7 квадратных метра и парковочное место в гаражном кооперативе в Санкт-Петербурге.

Среди собственности у президента есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Также у него имеются три автомобиля — ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, «Нива» 2009 года выпуска и автоприцеп «Скиф» 1987 года выпуска.

Выборы президента в России будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем участии 8 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на предвыборные мероприятия у Путина остается мало времени, так как график президента у него в приоритете.

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      Вячеслав Агапов
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