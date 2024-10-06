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12:10, 6 октября 2024Спорт

Овечкин сделал заявление о своем заработке

Овечкин заявил, что не меньше половины заработанных денег забирают на налоги

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал заявление о своем заработке. Его слова передает «Матч ТВ».

Овечкин рассказал, что не меньше половины заработанных денег у него забирают на налоги. «То, что про меня пишут, все время делите на два», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отмечалось, что с учетом нынешнего сезона форвард суммарно заработает 149,2 миллиона долларов за карьеру.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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