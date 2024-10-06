Переданная год назад Украине Израилем система оповещения об ударах не заработала

Переданная Киеву Израилем год назад система оповещения до сих пор не работает

Израиль выполнил обещание и передал Украине систему раннего оповещения о ракетных ударах еще прошлым летом, однако она до сих пор не заработала. Об этом в интервью «Дзеркало тижня» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

Журналисты задали дипломату вопрос, почему система так и работает. Бродский переадресовал данный вопрос украинской стороне. По его словам, все обязательства, данные Израилем, были выполнены.

Посол также подтвердил, что Тель-Авив принял решение снять с вооружения системы Patriot, переданные США в начале 1990-х годов. При этом он не смог ответить, следует ли Киеву рассчитывать на получение зенитных ракетных комплексов.

При этом в феврале прошлого года Украина выразила разочарование возможными сроками поставки системы раннего оповещения о ракетных ударах, которую Украине пообещал Израиль. Об этом тогда заявил украинский посол Евгений Корнийчук.