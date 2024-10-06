Перейра защитил титул чемпиона UFC

Бразилец Перейра нокаутировал американца Раунтри и защитил титул чемпиона UFC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Алекс Перейра защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Результаты доступны на сайте промоушена.

В главном поединке турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США) Перейра победил американца Халила Раунтри. Схватка продлилась 4 минуты 32 секунды и закончилась досрочной победой бразильца техническим нокаутом в четвертом раунде.

Теперь на счету 37-летнего Перейры 12 побед при двух поражениях в ММА. Он в третий раз защитил пояс и идет на серии из пяти побед.

В активе 34-летнего Рунтри 14 побед и шесть поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.