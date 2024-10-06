Раскрыты новые подробности зачистки Угледара

Генерал Греков: к успешной зачистке Угледара привела «внезапность действий»

Замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков раскрыл новые подробности зачистки Угледара. Его слова приводит Telegram-канал РБК.

«Сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, водружая флаг Восточного военного округа», — заявил он.

Греков рассказал, что украинская армия оборудовала многоэшелонированные позиции на подступах к городу, а также непосредственно в жилой застройке. По его словам, к успеху привела внезапность действий. «Все приходилось брать с боями, штурмом», — подчеркнул он и уточнил, что бойцы, которые приняли участие в штурме Угледара, будут отмечены государственными наградами.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при зачистке Угледара Донецкой народной республики в плен российским военнослужащим сдались 44 бойца Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что всего за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим в зоне боевых действий сдались 83 украинца.