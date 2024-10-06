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13:26, 6 октября 2024Россия

Российские войска отразили две попытки прорыва через границу в Курской области

МО: ВС РФ отразили 2 попытки прорыва границы в Курской области и 4 контратаки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки отразили две попытки прорыва госграницы и четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) РФ в воскресенье, 6 октября.

За прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово, отметили в ведомстве. По данным МО, в результате украинская армия потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль.

Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 20 человек личного состава, также один украинский боец сдался в плен.

Ранее Минобороны назвало суточные потери ВСУ на курском направлении. Также стало известно, что украинская армия лишилась 16 единиц бронетехники, в том числе танка, на данном направлении.

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      Екатерина Подвигина
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