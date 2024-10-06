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15:55, 6 октября 2024Мир

Спецборт сел в московском аэропорту после сообщений о возвращении из США посла Антонова

Спецборт приземлился во «Внуково 2» после сообщений о возвращении посла Антонова

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Спецборт приземлился во «Внуково 2» в Москве после сообщений о завершении командировки посла РФ в США Анатолия Антонова и его планах по его вылету спецрейсом в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что командировка дипломата завершилась, агентству подтвердили в субботу в МИД России. Также посольство РФ уточнило, что ожидается вылет Антонова в Москву.

Анатолий Антонов был назначен послом в Вашингтоне в августе 2017 года, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — заместителя министра иностранных дел.

Перед прекращением работы Антонов рассказал об угрозах в США, которые поступали в его адрес. По словам посла, находиться в стране становится все труднее. Помимо угроз, он упомянул «демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны».

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      Екатерина Подвигина
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