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15:46, 6 октября 2024Мир

Сразу два теракта произошли одновременно на юге Израиля

Сразу два теракта произошли одновременно на юге Израиля в городе Беэр-Шева

Кадр: Telegram-канал Baza

Сразу два теракта произошли одновременно на юге Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В городе Беэр-Шева первый теракт случился на центральном вокзале, второй — на улице Шмириягу аЛеви. По предварительной информации, 10 человек получили ранения, а одну 20-летнюю девушку спасти не удалось.

Ранее Папа Римский Франциск предостерег стороны конфликта на Ближнем Востоке от логики мести и призвал к прекращению огня. «Прошу о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Обращаюсь к международному сообществу, прошу положить конец идеологии мести. Это может привести лишь к еще более обширной войне в регионе», — заявил он.

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      Мария Винар
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