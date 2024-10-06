Сразу два теракта произошли одновременно на юге Израиля в городе Беэр-Шева

Сразу два теракта произошли одновременно на юге Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В городе Беэр-Шева первый теракт случился на центральном вокзале, второй — на улице Шмириягу аЛеви. По предварительной информации, 10 человек получили ранения, а одну 20-летнюю девушку спасти не удалось.

Ранее Папа Римский Франциск предостерег стороны конфликта на Ближнем Востоке от логики мести и призвал к прекращению огня. «Прошу о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Обращаюсь к международному сообществу, прошу положить конец идеологии мести. Это может привести лишь к еще более обширной войне в регионе», — заявил он.