Россияне признались в ненужных тратах на десятки тысяч рублей

STARWIND: каждый пятый тратит на покупку ненужных вещей более 30 тысяч в месяц

Каждый пятый россиянин тратит на покупку ненужных вещей более 30 тысяч рублей в месяц, выяснили путем опроса 1400 человек эксперты бренда STARWIND. Они также составили топ бесполезных покупок. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Согласно полученным данным, большая часть россиян ежемесячно тратит на ненужные покупки не более 10 тысяч рублей: 35 процентов — от 6 до 10 тысяч рублей, а 23 процента — до 5 тысяч. Еще 12 процентов опрошенных покупают соответствующие товары на сумму в пределах одной тысячи рублей. Только восемь процентов опрошенных признались, что тратят на ненужные вещи более значительные суммы — от 30 до 50 тысяч рублей.

Опрос показал, что чаще всего необдуманные покупки происходят под воздействием бьюти- и велнес-трендов. Так, 30 процентов россиян рассказали, что покупали и переставали использовать пароварки, мультиварки с режимом на пару или функцией су-вид, кухонные весы с множеством дополнительных функций. 18 процентов респондентов приобретали бьюти-гаджеты (ванночки для ног, приборы для маникюра). Почти 12 процентов россиян покупали сезонную технику для дачи — сушилки для овощей, вакууматоры, автохолодильники.

Выяснилось, что лишь 40 процентов россиян тщательно выбирают технику и пользуются всеми бытовыми приборами. К самым бесполезным функциям россияне отнесли гриль в СВЧ-печи (40 процентов), режим приготовления йогурта в мультиварке (32 процента), функцию «легкая глажка» в стиральной машине (23), подсветку в пылесосе (22), умные весы с жироанализатором (18). В топ также вошли эко-режим в посудомоечной машине и система умного дома (по 12 и 11 процентов), капучинатор и функция влажной уборки в пылесосе (по 8 и 10 процентов).

Лидером в числе бесполезных покупок стала красивая, но неудобная одежда и обувь — ее покупает, но не использует половина россиян. На втором месте — посуда для особых случаев (30 процентов). Замкнула тройку самых ненужных покупок косметика. Ее покупает и не использует каждый пятый россиянин (22 процента). Также в топ вошли спортивные тренажеры (18 процентов), приборы и техника для маникюра и педикюра (15), вещи, купленные в подарок (15), массажеры и ванночки для ног (13), настольные игры (10), ортопедические подушки (9), мелкий спортивный инвентарь (8).

Ранее стало известно, что ежегодные траты россиян на ставки у букмекеров превысили триллион рублей. Если в 2019 году выручка организаторов азартных игр составила 210 миллиардов рублей, то в 2023-м достигла уже 1,2 триллиона.

