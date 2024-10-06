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21:01, 6 октября 2024Спорт

ЦСКА победил «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 17-й минуте первый мяч забил полузащитник «армейцев» Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте счет сравнял полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте вновь вывел ЦСКА вперед гол форварда Тамерлана Мусаева.

Таким образом, после 11 матчей ЦСКА располагается на четвертом месте с 20 очками. «Динамо» занимает пятое место, набрав такое же количество очков, но уступая по дополнительным показателям. «Краснодар» является лидером, имея в активе 27 очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 19 октября. «Динамо» также в гостях встретится с казанским «Рубином» днем позднее.

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      Анастасия Борисова
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