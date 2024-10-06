Сенатор Джабаров: Киев должен сесть за стол переговоров с учетом нынешних реалий

Киев должен не торговаться, а должен сесть за стол переговоров с учетом нынешних реалий, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Главное условие для возобновления переговорного процесса сенатор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Об этом уже не раз говорил наш Верховный главнокомандующий [Владимир Путин], об этом говорил наш министр иностранных дел [Сергей Лавров], Киев должен не торговаться и выдвигать условия, а должен сесть и проводить переговоры с учетом нынешних реалий Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Это не означает, что как только Киев нам предложит вести переговоры, мы остановим проведение специальной военной операции. Этот обман уже с нами не пройдет. Так было неоднократно — и в период Минских соглашений, и в период их реализации, и в период разработки Стамбульских соглашений. Поэтому я думаю, что без каких-либо предварительных условий Украина должна заявить о готовности и начать переговоры», — заявил Джабаров.

Ранее стало известно, что, по данным газеты El Pais, западные партнеры Украины оказывают серьезное давление на Зеленского, требуя от него начать мирные переговоры и завершить конфликт с Россией.

В материале говорится, что об изменении отношения Запада к Киеву свидетельствует снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США, а партнеры Украины, судя по их сентябрьским заявлениям, не поддерживают его план победы. Из этого делается вывод об имеющихся на Западе ожиданиях скорейшего начала мирных переговоров.

