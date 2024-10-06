В России назвали главное условие для возобновления переговоров с Украиной

Киев должен не торговаться, а должен сесть за стол переговоров с учетом нынешних реалий, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Главное условие для возобновления переговорного процесса сенатор назвал в разговоре с «Лентой.ру».
Об этом уже не раз говорил наш Верховный главнокомандующий [Владимир Путин], об этом говорил наш министр иностранных дел [Сергей Лавров], Киев должен не торговаться и выдвигать условия, а должен сесть и проводить переговоры с учетом нынешних реалий
«Это не означает, что как только Киев нам предложит вести переговоры, мы остановим проведение специальной военной операции. Этот обман уже с нами не пройдет. Так было неоднократно — и в период Минских соглашений, и в период их реализации, и в период разработки Стамбульских соглашений. Поэтому я думаю, что без каких-либо предварительных условий Украина должна заявить о готовности и начать переговоры», — заявил Джабаров.
Ранее стало известно, что, по данным газеты El Pais, западные партнеры Украины оказывают серьезное давление на Зеленского, требуя от него начать мирные переговоры и завершить конфликт с Россией.
В материале говорится, что об изменении отношения Запада к Киеву свидетельствует снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США, а партнеры Украины, судя по их сентябрьским заявлениям, не поддерживают его план победы. Из этого делается вывод об имеющихся на Западе ожиданиях скорейшего начала мирных переговоров.