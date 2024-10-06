В Анголе столкнулись с трудностями из-за российских алмазов

В Анголе рассказали, что участие России в добыче алмазов отпугивает клиентов

Произведенные в Анголе алмазы не попадают под западные санкции, однако партнерство с Россией «отпугивает» некоторых клиентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента государственной ангольской алмазной компании Endiama Mining SA Жозе Ганга Жуниор.

Предприятие владеет 59 процентами акций горно-рудного общества «Катока», в котором АЛРОСЕ принадлежит 41 процент. Кроме того, общество ежегодно добывает и реализует около 7-7,5 миллиона каратов алмазов — запасы можно оценить в 120 миллионов карат. Помимо этого, у российской компании есть доля в ангольском алмазном проекте «Луаше».

В последнее время доходы от экспорта алмазов в странах Евросоюза (ЕС) рухнули почти в полтора раза. Страны «Большой семерки» (G7) с января 2024 года ввели эмбарго на добытые, обработанные или изготовленные в России алмазы. С марта его распространили и на камни, ограненные в третьих странах.